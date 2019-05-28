В Татарстане на нелегальной свалке нашли выброшенные личные дела пациентов
Во время выездной проверки в рамках санитарного двухмесячника специалисты Минэкологии Татарстана вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана обнаружили нелегальную свалку.
Пока фиксировали факт сброса отходов производства и потребления на почву, среди строительного мусора нашли выброшенные медицинские карточки пациентов.
- Площадь захламления составила 24 квадратных метра. Предположительно, отходы вывезены из лечебно-профилактического учреждения города Альметьевск, которые образовались при проведении капремонта корпусов. В настоящее время ведется административное расследование по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», - сообщили в Минэкологии Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU