В Татарстане создадут центр одаренных детей по модели «Сириуса»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-28T17:07:46+03:00

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Во вторник, 28 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководителем образовательного фонда «Талант успех» Еленой Шмелевой. Стороны подписали соглашение, которое предусматривает создание центра для одаренных детей по модели «Сириуса».

- Межведомственный координационный совет возьмет на себя полномочия попечительского совета центра. В качестве опорной площадки планируется использовать образовательный комплекс «Дуслык», - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отметим, что «Сириус» - образовательный центр в Сочи. Он занимается выявлением, развитием и дальнейшей профессиональной поддержкой одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU