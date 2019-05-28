Татарстанец решил переплыть реку Кама и был оштрафован
Этим утром по системе «112» поступило сообщение о том, что в Чистополе в районе мебельной фабрики на реке Кама пьяный мужчина зашел в воду, отплыл от берега и не возвращается.
Позвонил по единому номеру экстренных служб, к слову, знакомый пловца. Мужчина переживал за товарища, что тот далеко заплыл и видимо намеревается переплыть реку.
Туда на моторной лодке выдвинулись инспекторы ГИМС. Они нашли пловца, когда тот был уже в 600 метрах от берега. 37-летний мужчины был доставлен на сушу, от медицинской помощи он отказался.
- За купание в необорудованных местах на нарушителя Правил охраны жизни людей на водных объектах Татарстана должностным лицом административной комиссии Исполкома Чистопольского района был наложен штраф на сумму 1,5 тысячи рублей, - сообщили итог истории в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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