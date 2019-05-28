В Казани новые инфотабло установят еще на 70 остановках общественного транспорта

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-28T14:10:05+03:00

Точность прогноза появления там того же автобуса - до 20 секунд

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В столице Татарстана начали устанавливать новые инфотабло на 70 остановках общественного транспорта. Первое из них появилось около павильона «поселок Мирный», что в Приволжском районе города.

Всего на данный момент в Казани установлено 233 таких табло и их количество к середине июля 2019 года хотят увеличить до 303 штук.

- Всего в городе насчитывается около 1300 остановок. После того, как мы установим 70 новых табло, у нас будет оборудована каждая четвертая остановка, - сообщил директор МКУ «Организация пассажирских перевозок» Евгений Попов. – На табло всегда отображается реальный прогноз появления транспорта, его точность – до 20 секунд.

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ИСТОЧНИК KP.RU