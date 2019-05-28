В Казани на трассе М-7 водитель фуры спровоцировал ДТП с пятью машинами: помимо ребенка, в больнице от травм скончалась и его мать

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-28T13:34:04+03:00

Всего с места аварии медики «скорой» увезли пять пострадавших

Изменить размер текста: A A

Число жертв массовой аварии на трассе М-7 под Казанью увеличилось. Так, в больнице от травм скончалась мать 3-летней девочки, которая погибла на месте ДТП.

Напомним, авария произошла в прошедшее воскресенье на перекрестке около казанского поселка Новониколаевский.

Водитель фуры Volvo врезался в стоявший автомобиль «Chevrolet Cruze», за рулем которого находилась 34-летняя погибшая женщина. Ее машину откинуло на другие легковушки - «Ладу Приору» и «Nissan Almera». Последнюю вынесло на встречку прямо на стоящие на светофоре «Газель» и автомобиль «Volkswagen Polo».

На месте ДТП погибла 3-летняя девочка из «Chevrolet Cruze». Ее мать, отца и 8-летнего брата госпитализировали. Женщина в итоге скончалась, мужчина был выписан, а мальчик находится в реанимации. Всего с места происшествия медики «скорой» увезли в больницу пять пострадавших.

В ГИБДД говоря о причинах этой аварии официально отмечают, что, по предварительным данным, водитель фуры превысил безопасную скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU