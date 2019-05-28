В Татарстане к 31 мая ожидается до +33 градусов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-28T13:15:15+03:00

С каждым днем в республике будет становиться все теплее

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С каждым днем в республике будет становиться все теплееКонец мая готов передать лету 2019 эстафету, сдобренную жарой. Так, по информации Гидрометцентра Татарстана, уже в этот вторник воздух должен прогреться максимум до +26 градусов (в Казани до +25).

В последующие дни осадки в светлое время осадки сойдут на нет. Например, по прогнозам, в среду, 29 мая, максимальная температура воздуха днем в Татарстане будет в пределах от +24 до +29 градусов. И дальше только больше.

Дело в том, что 30 и 31 мая погоду в республике будет диктовать обширный антициклон. Регион попадет в очень теплую воздушную массу. Помимо этого, интенсивному прогреву воздуха будут способствовать южный ветер и малооблачная погода. Прогнозируется повышение температуры воздуха днем +33 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU