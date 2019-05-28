2019-05-28T14:47:43+03:00
Общество

В Нижнекамске хор из более 100 детей пропел всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты

Это был подарок к празднованию в городе Дня химика-2019 [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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В субботу, 25 мая, в Нижнекамске прошло празднование Дня химика-2019. В город со всего Татарстана съехались представители отрасли. Свои музыкальные подарки гостям праздника преподнесли творческие коллективы города. Одними из них был детский хор. Ребята пропели всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты.

В Нижнекамске хор из более 100 детей пропел всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты.Выступление сводного хора Нижнекамска на праздновании Дня химика-2019

Всего на сцене «Нефтехим-Арены» в составе хора выступили 103 ученика из шести музыкальных школ. Они выучили слова песни меньше, чем за неделю.

В своем выступлении ребята использовали видеоряд, на котором появлялись элементы таблицы Менделеева. Слова же песни были наложены на музыку Жака Оффенбаха "Кан Кан".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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