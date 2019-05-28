СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-28T14:47:43+03:00

Это был подарок к празднованию в городе Дня химика-2019 [видео]

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 мая, в Нижнекамске прошло празднование Дня химика-2019. В город со всего Татарстана съехались представители отрасли. Свои музыкальные подарки гостям праздника преподнесли творческие коллективы города. Одними из них был детский хор. Ребята пропели всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты.

В Нижнекамске хор из более 100 детей пропел всю таблицу Менделеева за 4,5 минуты.Выступление сводного хора Нижнекамска на праздновании Дня химика-2019

Всего на сцене «Нефтехим-Арены» в составе хора выступили 103 ученика из шести музыкальных школ. Они выучили слова песни меньше, чем за неделю.

В своем выступлении ребята использовали видеоряд, на котором появлялись элементы таблицы Менделеева. Слова же песни были наложены на музыку Жака Оффенбаха "Кан Кан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети из Татарстана ответили «хору Светлакова» на песню про Нижнекамск (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU