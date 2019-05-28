29 мая в четырех районах Казани произойдет массовое отключение света

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-28T15:42:17+03:00

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Так, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе: ул.Айдарова, 15, 18, 18а, 20, 22, 24, ул.Балтийская, 3, 5, 7а, дома с 4 по 10, с 12 по 34, с 11 по 27, ул.Беломорская, 17/3, дома с 25 по 35, с 28 по 36, с 38 по 56, ул.Верещагина, дома со 2 по 14, ул.Донецкая, дома со 2 по 16 и с 13 по 27, 3, ул.Карагандинская, 10, 16, дома с 20 по 32, с 25 по 35, ул.Ленинградская, 43а, 45а, ул.Маркина, дома с 1 по 21, ул.Нурлатская, дома с 3 по 11, ул.Обнорского, со 2 по 24, ул.Поперечно-Беломорская, дома с 4 по 16, с 5 по 15, ул.Тар урам, с 1 по 25 и с 6 по 40, ул.Таймырская, 8, ул.Центрально-Мариупольская, дома с 28 по 40, ул.Челюскина, с 1 по 35 и с 43 по 49, 33/56, ул.Шатурская, с 75 по 83.

А с 8.00 до 20.00 обесточат дома Кировского района по адресам: 2-я Аракчинская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, ул.Актюбинская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ул.Алеутская, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, ул.Аракчинская, 54, 60, 62, ул.Боевая, 121/1, 123, 123а, 125, 127, 129, 131, 133, 135/1, 137, 139/1, 141, 143/1, 143а, ул.Варшавская, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 100, 102, ул.Выборная, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ул.Залесная, 30а, 82а, 82б, 86а, 86б, 86г, 87, 87а, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121/1, 123, 125, 127, ул.Зимняя, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 73/19, ул.Калиновского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, Лесной переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ул.Лесопарковая, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул.Осиновская, 2/78, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 18/2, 18а/1, 20, 24, 26, 28, 31, 22/1, ул.Полоцкая, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 910, 11/8, 12, 14, 16, 18, ул.Славянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21/74.

Также с 8.00 до 17.00 света пропадет в Приволжском районе в домах по улицам: 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Бригадная, Поперечно-Давликеевская, а также по адресам: ул.Рихарда Зорге, 88, 90, 92, 96, 100 и ул.Фучика, 30.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе: ул.3-я Кленовая, 90, ул.Правды, 6, в домах по улицам: Малиновая, Тополевая, а также в домах частного сектора по улицам: Березовая, Вишневый сад, Кооперативная и Услонская.

ИСТОЧНИК KP.RU