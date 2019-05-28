В Татарстане экс-директор школы, которая благодаря «мертвым душам» стала миллионером, отделалась условным сроком

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-28T13:49:44+03:00

Она получала зарплату за несуществующих работников в течение семи лет

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В Альметьевске 58-летняя экс-директор одной из школ была признана судом виновной в крупном мошенничестве.

Так, было доказано, что с сентября 2008 года по апрель 2015 года, возглавляя учебное учреждение, женщина устроила к себе на работу пять «мертвых душ» и все это время получала за них зарплату. В итоге причиненный местному бюджету ущерб превысил сумму в 1,3 миллиона рублей.

- Свою вину экс-директор школы частично признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU