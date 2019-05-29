Жители Набережных Челнов отправятся на Полярный Урал, чтобы самостоятельно продолжить поиски Льва Бушева

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-29T08:43:39+03:00

64-летний татарстанец выехал в сторону Ямало-Ненецкого автономного округа 3 ноября прошлого года и пропал

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Сотрудники завода «КАМАЗ» в Набережных Челнах решили в корпоративный отпуск отправиться искать Льва Бушуева. 64-летний татарстанец выехал в сторону Ямало-Ненецкого автономного округа 3 ноября прошлого года и пропал.

В декабре спасатели закончили поиски пенсионера-путешественника на Ямале. Все места, где мужчина мог бы переждать непогоду, были осмотрены - следов Льва Бушуева обнаружить не удалось. В июле же 10 добровольцев отправятся на Полярный Урал, чтобы возобновить поиски пропавшего «камазовца».

Они считают, что надежды найти Бушуева живым нет. Однако их долг - найти его останки и предать их земле. «Камазовцы» готовы взять с сбой всех, кто желает им помочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU