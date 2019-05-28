В Татарстане во время пожара в гараже и бане пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-28T12:03:44+03:00

До прибытия пожарных мужчина пытался потушить огонь с помощью куска брезента и ведра с водой. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу

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Накануне в поселке Инеш Высокогорского района на улице Мусы Джалиля в частном домохозяйстве произошел пожар. Горел одноэтажный гараж и баня, которая находится с ним под одной крышей.

На момент прибытия пожарных на место происшествия пламя охватило уже всю кровлю строения. Хозяева сообщили, что внутри людей нет. Огонь угрожал перекинуться на жилой дом, который находился всего в трех метрах. Его удалось отстоять и потушить огонь.

До прибытия пожарный с возгоранием с помощью куска брезента и ведра с водой пытался справиться 33-летний хозяин строения. Он получил ожоги лица 1-2 степени и кистей рук 3%. С места происшествия мужчину увезли в больницу.

- В результате сгорела и обрушилась кровля гаража и бани, пострадали стены. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU