В Казани произошла первая авария с участием каршерингово авто

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-28T12:48:04+03:00

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В понедельник, 27 мая, в Казани начал работу сервис по каршерингу автомобилей. А уже во вторник одна из его машин попала в аварию. Информация об этом тут же появилась в соцсетях.

ДТП с участием внедорожника «Хендэ» произошла рано утром на улице Восход. От удара у иномарки разбились фары, передний бампер, капот и крыло, а также повредилось колесо.

В комментариях к посту горожане пришли к единогласному выводу, что эта авария – только начало.

- Большинство этих машин это ждёт, если не всех, - считает интернет-пользователь Лилия Сафаргалеева.

- Ежедневно будут биться от 2 до 7 автомобилей. И раз в неделю один будет уходить, - предсказывает интернет-пользователь Ruslan Ka.

- Я его еще вчера вечером целым видел, стоял в соседнем ряду со мной на светофоре Мавлютова/Братьев Касимовых. Потом полетел как укушенный, зеленый еще не успел загореться, - комментирует Вячеслав Порядин.

- Что тут скажешь, с почином, - горько резюмирует интернет-пользователь Ризван Фаизов.

В свою очередь те, кто проезжал мимо разбитого «Хендэ», в соцсетях отметили, что водителя рядом не видели, иномарка находилась на дороге одна.

ИСТОЧНИК KP.RU