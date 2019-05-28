В Казани спасателям пришлось вырезать из скамейки застрявшего там мужчину

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-28T11:33:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером – в 16.10, по системе «112» спасателям поступило сообщение о том, что в Казани около подъезда многоквартирного дома №1 на улице Лушникова между металлическим забором и скамейкой застрял 42-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из этого плена.

Прибыв на место спасатели Казанского ПСО также сразу не могли помочь мужчине. Пришлось использовать гидравлический инструмент. Чтобы вызволить попавшего в ловушку человека, перекусили металлические элементы скамейки. Спасенного мужчину передали в руки медиков бригады «скорой помощи». Сообщает МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU