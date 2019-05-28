В Казани на два месяца перекроют участок улицы Дубравной
Ограничение движение продлится до 31 июля
Движение транспорта будет ограничено по проезжей части улицы Дубравная на участке от дома №13 до улице Рихарда Зорге.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам следует быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз движение ограничат по улице Дубравной, причем, более чем на два месяца - до 31 июля. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Движение транспорта будет ограничено по проезжей части улицы Дубравная на участке от дома №13 до улице Рихарда Зорге.
- Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети, - пояснили в пресс-службе городской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU