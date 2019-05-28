В Казани на два месяца перекроют участок улицы Дубравной

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-28T11:06:17+03:00

Движение транспорта будет ограничено по проезжей части улицы Дубравная на участке от дома №13 до улице Рихарда Зорге. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Казанским автомобилистам следует быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. На сей раз движение ограничат по улице Дубравной, причем, более чем на два месяца - до 31 июля. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Движение транспорта будет ограничено по проезжей части улицы Дубравная на участке от дома №13 до улице Рихарда Зорге.

- Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети, - пояснили в пресс-службе городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU