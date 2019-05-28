В Нижнекамске новое 42-метровое колесо обозрения за 70 миллионов рублей откроют в августе
В Нижнекамске началась подготовка площадки для монтажа 42-метрового колеса обозрения. Объект за 70 миллионов рублей планируется установить в городе уже в августе этого года, сообщает «Татap-Инфopм».
По задумке мэра Айдара Метшина, человек, поднимаясь на колесе обозрения, сможет узнать историю и значение той или иной улицы Нижнекамска. Как это будет реализовано на практике пока неясно.
Известно, что аттракцион разместиться в парке «СемьЯ», откуда открывается вид на часть города и промышленную территорию. Колесо оборудуют герметичными кабинами, и оно сможет работать круглый год..
Ранее жителям Нижнекамска было предложено придумать название для нового аттракциона. Среди вариантов были: «Ромашка», «Цветик-семицветик», «Обручальное кольцо», «Семейный круг» и «Око Камы».
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ИСТОЧНИК KP.RU