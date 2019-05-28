В Чувашии ввод жилья вырос на 72,2%
С января по апрель текущего года в эксплуатацию в республике было введено 2568 квартир
Фото: pixabay.com
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В Чувашии за январь-апрель 2019 года в эксплуатацию было введено 2568 квартир общей площадью 141,2 тысячи квадратных метров. Это на 72,2% больше того, что было сделано в тот же период 2018 года.
В прошлом году с января по апрель в республике было введено в эксплуатацию всего 81,9 тысячи «квадратов». За весь год же это число достигло 597,4 тысячи квадратных метра. Данные приводит Чувашстат.
ИСТОЧНИК KP.RU