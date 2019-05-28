УНИКС разгромно проиграл "Химкам" в полуфинале Единой лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-28T10:27:39+03:00

Теперь казанцам нужны две победы для выхода в финал. Фото: пресс-служба БК УНИКС

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Третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между "Химками" и УНИКСом прошел в Подмосковье. В отличие от первых двух поединков, где борьба была равной и команды одержали по одной победе, на сей раз особой борьбы не получилось.

Хозяева площадки сразу же вырвались вперед и по итогам первой половины вели с перевесом в 15 очков - 43:28. Как не пытались казанцы, но навязать борьбу даже после перерыва они не смогли. Преимущество "Химок" только увеличилось. В итоге все завершилось разгромом - 91:64 в пользу "Химок".

Самым результативным игроком матча стал игрок "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. У казанцев больше всех настрелял Эрик Макколум - 15 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU