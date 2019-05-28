Летом 2019 года в Чебоксарах поставят 4 новых светофора за 3,2 миллиона рублей
Стало известно, что летом 2019 года в Чебоксарах установят 4 новых светофора. На это из бюджета города уже выделено более 3,2 миллиона рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.
В частности, к 14 июля, светофор должен появиться на пересечении улиц Энтузиастов и Зои Космодемьянской. Он будет иметь дополнительную стрелку. К 28 июля установят светофор по проспекту Тракторостроителей, рядом с остановкой «Промтрактор».
Третий светофор появится 11 августа на пешеходном переходе возле института образования. Четвертый – 25 августа у пешеходного перехода напротив дома № 47 по Эгерскому бульвару.
Согласно техническому заданию, все светофоры будут светодиодные и с табло обратного отсчета времени.
ИСТОЧНИК KP.RU