Летом 2019 года в Чебоксарах поставят 4 новых светофора за 3,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-28T10:38:56+03:00

В частности, к 14 июля, светофор должен появиться на пересечении улиц Энтузиастов и Зои Космодемьянской Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все они будут светодиодные и с табло обратного отсчета времени

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что летом 2019 года в Чебоксарах установят 4 новых светофора. На это из бюджета города уже выделено более 3,2 миллиона рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.

В частности, к 14 июля, светофор должен появиться на пересечении улиц Энтузиастов и Зои Космодемьянской. Он будет иметь дополнительную стрелку. К 28 июля установят светофор по проспекту Тракторостроителей, рядом с остановкой «Промтрактор».

Третий светофор появится 11 августа на пешеходном переходе возле института образования. Четвертый – 25 августа у пешеходного перехода напротив дома № 47 по Эгерскому бульвару.

Согласно техническому заданию, все светофоры будут светодиодные и с табло обратного отсчета времени.

ИСТОЧНИК KP.RU