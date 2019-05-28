В Казани жителей дома №2 на улице Столбова на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-28T09:55:29+03:00

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В столице Татарстана коммунальщики продолжают приводить в порядок сети и водопровод здесь не исключение. Именно в связи с проведением работ по его подключению в городе почти на целые сутки без воды оставят жителей дома №2 на улице Столбова.

Так, краны там пересохнут с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня. Жильцам стоит сделать необходимые запасы.

Для тех, кто не сможет сделать их, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU