В Татарстане до начала купального сезона уже утонуло два человека

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-28T09:10:38+03:00

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В единую дежурно-диспетчерскую службу Мензелинского района по системе «112» поступило сообщение о ЧП на реке Ик.

Там в районе Старой Александровки утонул 29-летний житель Башкортостана. По словам его трех товарищей, они приехали на рыбалку, в процессе которой все выпивали. Закончив лов утром их товарищ, чтобы прийти в себя решил искупаться. Мужчина проплыл около 25 метров от берега и ушел под воду. Больше его никто не видел. Глубина в указанном месте составляет 5 метров.

Мужчину искали как спасатели, так и добровольцы. Было обследовано 3 900 квадратных метров водной акватории и 8 километров береговой линии. Тело утонувшего нашли лишь около 12.00 27 мая.

Еще один подобный случай произошел в заливе Волги около СНТ «Залив» казанского поселка Победилово. Там 39-летний мужчина купался в необорудованном для этого месте и утонул. Его тело достали водолазы.

- Вода еще не прогрелась, температура воды не превышает 12 градусов выше нуля и резкое переохлаждение организма может закончиться трагически. Несмотря на установившуюся жаркую погоду, купание в мае – огромный риск для жизни! – предупреждают в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU