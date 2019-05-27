Больше всего должников-алиментщиков живет в Набережных Челнах: приставы Татарстана составили портреты неплательщиков

27 Май 19:30 2019-05-27T19:30:36+03:00

Тем не менее в местном автограде удается больше всего и взыскать денег

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Судебные приставы Татарстана составили районные портреты злостных неплательщиков алиментов. Согласно их исследованию, лидером по количеству работающих должников оказался Заинский район. Больше всего женщин, не выплачивающих алименты своим детям, проживают в Зеленодольске, а мужчин - в Набережных Челнах.

Также известно, что в Тетюшском районе должников за неуплату алиментов в последнее время чаще других привлекали к уголовной ответственности. В Бавлинском же районе больше всего безработных должников.

А жителям Бугульминского района за неуплату алиментов чаще других не пускают за границу.

- Городом-лидером с максимальной суммой взысканных алиментов признан Набережные Челны, где приставы с начала года вернули детям 14,4 миллиона рублей, - в итоге констатирует пресс-служба УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU