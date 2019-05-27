Больше всего должников-алиментщиков живет в Набережных Челнах: приставы Татарстана составили портреты неплательщиков
Судебные приставы Татарстана составили районные портреты злостных неплательщиков алиментов. Согласно их исследованию, лидером по количеству работающих должников оказался Заинский район. Больше всего женщин, не выплачивающих алименты своим детям, проживают в Зеленодольске, а мужчин - в Набережных Челнах.
Также известно, что в Тетюшском районе должников за неуплату алиментов в последнее время чаще других привлекали к уголовной ответственности. В Бавлинском же районе больше всего безработных должников.
А жителям Бугульминского района за неуплату алиментов чаще других не пускают за границу.
- Городом-лидером с максимальной суммой взысканных алиментов признан Набережные Челны, где приставы с начала года вернули детям 14,4 миллиона рублей, - в итоге констатирует пресс-служба УФССП Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU