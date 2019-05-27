2019-05-27T19:43:37+03:00
Происшествия

Сотрудники аэропорта Казани попались на краже из багажа пассажира дорогого виски

В ходе следствия по делу о краже они признались, зачем они это сделали
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В аэропорту Казани 28-летний житель Тюмени перед рейсом домой отдал в багаж свой чемодан, в котором, помимо всего прочего, лежали две бутылки виски стоимостью более 4 500 рублей.

Вот только по прилету в свой город и получению обратно багажа, молодой человек не нашел дорогого спиртного. Он обратился в Тюменский линейный отдел МВД на транспорте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. 20-ти и 37-ми летние сотрудники аэропорта Казань в ходе следствия признались, что они вытащили указанные бутылки виски для личного употребления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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