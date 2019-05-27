Экс-глава Исполкома Чистополя за вымогательство взятки приговорен к колонии

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-27T18:47:11+03:00

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Экс-главу Чистополя суд признал виновным во взяточничестве. Так, во время процесса было доказано, что с мая по декабрь, занимая указанную должность, с мая по декабрь прошлого года чиновник требовал от одной из фирм передать ему 880 тысяч рублей. За то, чтобы он подписал акт выполненных работ по заключенным с организацией муниципальных контрактов.

Деньги мужчина получил. Отмечается, что уголовное преследование давших взятку было прекращено, поскольку они активно способствовали раскрытию и расследованию данного преступления. Тем более, что чиновник сам вымогал деньги.

- В итоге экс-глава был приговорен к 4 годам колонии строгого режима, без штрафа и дополнительного наказания, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что гособвинение просило суд о более строгом наказании - 8 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 25-кратного размера взятки, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Вопрос об обжаловании данного решения суда будет решаться прокурором после изучения приговора и протокола самого заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU