В казанском сквере имени Аксенова уличный кинотеатр начнет работать уже с 29 мая
Стало известно, что уличный кинотеатр в казанском сквере имени Аксенова начнет свою работу уже с 29 мая.
Там в течение всего лета по средам будут показывать отечественные и иностранные комедии.
Четвертый по счету цикл уличных киносеансов откроет лирическая картина Александра Игудина «Один день лета» (2008).
Сюжет которой развивается вокруг жизни провинциалки Кати. Ее будни – одно сплошное селфи с чередой знаменитостей. Любые интриги ради лайка, любые подвиги во имя статуса «звезды» инстаграма. И всего лишь один день в корне меняет ее взгляды на жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU