В казанском сквере имени Аксенова уличный кинотеатр начнет работать уже с 29 мая

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-28T08:52:46+03:00

Сеансы там будут проходить каждую среду в течение лета

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Стало известно, что уличный кинотеатр в казанском сквере имени Аксенова начнет свою работу уже с 29 мая.

Там в течение всего лета по средам будут показывать отечественные и иностранные комедии.

Четвертый по счету цикл уличных киносеансов откроет лирическая картина Александра Игудина «Один день лета» (2008).

Сюжет которой развивается вокруг жизни провинциалки Кати. Ее будни – одно сплошное селфи с чередой знаменитостей. Любые интриги ради лайка, любые подвиги во имя статуса «звезды» инстаграма. И всего лишь один день в корне меняет ее взгляды на жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU