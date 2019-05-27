Набережная казанского озера Нижний Кабан получила награду от Американской ассоциации планирования
Уже выполненный проект благоустройства набережной казанского озера Нижний Кабан получил международную награду Американской ассоциации планирования в номинации Grand Award for Urban Design.
Данный проект стал единственным в России, который удостоился такого признания. Отметим, что в 2016 году еще только концепция благоустройства набережной озера Нижний Кабан получила премию «Приметы городов» за лучшую идею развития.
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ИСТОЧНИК KP.RU