В Татарстане ищут мужчину, который 10 дней назад вышел из дома и пропал
В Татарстане идут активные поиски 58-летнего Игоря Вдовина. Мужчина вышел из своего дома в Мензелинске 17 мая и больше не выходил на связь с близкими.
Известно, что на момент пропажи Игорь был одет в короткую кожаную куртку, серую кофту и темно-синие джинсы. На ногах мужчины была черная обувь. Пропавший ростом примерно 170 сантиметров, носит усы, имеет нормальное телосложение и карие глаза.
Всех кто имеет информацию о местонахождении Игоря Вдовина просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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