2019-05-27T19:01:37+03:00
Происшествия

Трех татарстанцев будут судить за производство и продажу суррогатного бензина

Ущерб от их деятельности оценили в 189 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Набережных Челнах вскоре на скамье подсудимых окажутся трое местных жителей, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и использовании чужого товарного знака.

Как следует из материалов уголовного дела, с июня 2016-го по декабрь 2017 года данная троица организовала нелегальное производство суррогатного бензина марки АИ-92 и АИ-95. На что они не имели лицензии.

Поддельное топливо они сбывали под маркой известных производителей. По подсчетам следствия, ущерб последним от такой продажи оказался равен не менее 189 миллионам рублей.

- Двое фигурантов дела частично согласились с предъявленным обвинением, третий соучастник свою вину не признал. Все они находятся под домашним арестом, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Расследование дела завершено, и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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