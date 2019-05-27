2019-05-27T19:04:03+03:00
Общество

Президент Татарстана заснял на видео процесс открытия завода по выпуску каркасов кабин для КАМАЗа

Гости церемонии оставили свои автографы на первом образце продукции нового предприятия в Набережных Челнах [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В понедельник, 27 мая, в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие нового завода по выпуску каркасов кабин для КАМАЗа.

Участниками церемонии стали президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, замминистра промышленности и экономики страны Алексей Морозов и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По традиции Рустам Минниханов снимал происходящее на камеру своего мобильного телефона. На выложенном в соцсеть видео видно, как гости оставляют памятные автографы на первой кабине и то, как выглядит цех по их производству изнутри.

В Набережных Челнах высокие гости оставляют памятные автографы на первой кабине нового завода..соцсети

Известно, что завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь здания – 67,92 тысяч квадратных метров.

- Реализация инвестпроекта стоимостью свыше 14 миллиардов рублей позволила «КАМАЗу» и Daimler AG создать в России по-настоящему современную «цифровую» фабрику, соответствующую высоким стандартам Индустрии 4.0. Ее мощность – до 55 тысяч кабин в год. Все процессы на предприятии – от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих – автоматизированы. В результате эффективность каждого рабочего места здесь в 5 раз выше, чем на традиционных производствах, - в свою очередь на открытии подчеркнул глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Как выглядит цех по их производству каркасов кабин для КАМАЗа изнутри..соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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