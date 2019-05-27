Президент Татарстана заснял на видео процесс открытия завода по выпуску каркасов кабин для КАМАЗа
В понедельник, 27 мая, в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие нового завода по выпуску каркасов кабин для КАМАЗа.
Участниками церемонии стали президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, замминистра промышленности и экономики страны Алексей Морозов и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
По традиции Рустам Минниханов снимал происходящее на камеру своего мобильного телефона. На выложенном в соцсеть видео видно, как гости оставляют памятные автографы на первой кабине и то, как выглядит цех по их производству изнутри.
В Набережных Челнах высокие гости оставляют памятные автографы на первой кабине нового завода..соцсети
Известно, что завод состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Общая площадь здания – 67,92 тысяч квадратных метров.
- Реализация инвестпроекта стоимостью свыше 14 миллиардов рублей позволила «КАМАЗу» и Daimler AG создать в России по-настоящему современную «цифровую» фабрику, соответствующую высоким стандартам Индустрии 4.0. Ее мощность – до 55 тысяч кабин в год. Все процессы на предприятии – от принятия управленческих решений до контроля технического состояния станков и поставки комплектующих – автоматизированы. В результате эффективность каждого рабочего места здесь в 5 раз выше, чем на традиционных производствах, - в свою очередь на открытии подчеркнул глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Как выглядит цех по их производству каркасов кабин для КАМАЗа изнутри..соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU