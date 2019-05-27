2019-05-27T17:02:40+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который ножом обезобразил лицо брата, приговорили к колонии

Кроме того, его признали виновным в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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43-летнего жителя села Кувакино Алатырского района суд признал виновным сразу по трем уголовным статьям: «угроза убийством», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «незаконное проникновение в жилище».

Так, было доказано, что вечером 24 ноября прошлого года пьяный мужчина, находясь в доме своего 51-летнего троюродного брата, затеял с ним ссору. В результате осужденный взял нож и, угрожая убить, порезал родственнику лицо. После чего скрылся.

Потерпевшего без сознания обнаружила его сожительница. Она вызвала «скорую». Несмотря на усилия врачей, лицо мужчины осталось обезображенным.

В свою очередь его брат продолжил свои «приключения». Не прошло четырех дней, как он пьяным вломился в дом 63-летней односельчанки в поисках своей сожительницы. Не найдя там свою избранницу, мужчина удалился, оставив после себя выбитую дверь.

- В итоге суд приговорил его к 3 годам и 8 месяца колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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