2019-05-27T18:01:09+03:00
Происшествия

Татарстанку заподозрили в убийстве сына после того, как они вместо отметили его день рожденья

Утверждается, что женщина зарубила своего уже взрослого отпрыска топором
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что женщина забила своего отпрыска топором, пока тот спал. Фото: pixabay.comУтверждается, что женщина забила своего отпрыска топором, пока тот спал. Фото: pixabay.com
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В эти выходные в одном из домов на улице Терешковой поселка городского типа Аксубаево было обнаружено тело 36-летнего местного жителя. На его голове были замечены травмы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Главное и единственной подозреваемой в нем стала 59-летняя мать погибшего. Как полагает следствие, накануне она вместе с сыном отмечала его день рожденье. А на утро они поругались из-за выпивки.

Сын ударил мать и выгнал из дома. Через некоторое время она вернулась и увидела отпрыска спящим, а весь алкоголь выпитым. Женщина взяла топор и нанесла им четыре удара по голове сына. О произошедшем она сообщила соседям.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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