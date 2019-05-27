Татарстанку заподозрили в убийстве сына после того, как они вместо отметили его день рожденья
В эти выходные в одном из домов на улице Терешковой поселка городского типа Аксубаево было обнаружено тело 36-летнего местного жителя. На его голове были замечены травмы. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Главное и единственной подозреваемой в нем стала 59-летняя мать погибшего. Как полагает следствие, накануне она вместе с сыном отмечала его день рожденье. А на утро они поругались из-за выпивки.
Сын ударил мать и выгнал из дома. Через некоторое время она вернулась и увидела отпрыска спящим, а весь алкоголь выпитым. Женщина взяла топор и нанесла им четыре удара по голове сына. О произошедшем она сообщила соседям.
- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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