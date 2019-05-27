В Казани состоится концерт-закрытие тридцатого сезона оркестра La Primavera

СЕГОДНЯ 17:45 2019-05-27T17:45:05+03:00

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В среду, 29 мая, в Казани состоится концерт-закрытие юбилейного – тридцатого - сезона камерного оркестра La Primavera. На сцену большого концертного зала имени Салиха Сайдашева вместе с казанскими музыкантами в этот день выйдет интернациональная джаз-группа Authentic Light Orchestra.

Известно, что проект существует с 2009 года, в нем принимают участие артисты из Швейцарии, Армении и России. ALO – победитель премии «Russian World Music Awards» в номинации «Лучший этнический проект России». Коллектив много гастролирует, принимает участие в фестивалях, презентует саундтреки к фильмам, играет на лучших площадках мира и записывает музыку.

За дирижерским пультом весь вечер будет сам Рустем Абязов. Начало концерта намечено на 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU