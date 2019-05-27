2019-05-27T17:45:05+03:00
Общество

В Казани состоится концерт-закрытие тридцатого сезона оркестра La Primavera

В мероприятие примет участие интернациональная джаз-группа Authentic Light Orchestra
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Мероприятие состоится в большом концертном зале имени Салиха СайдашеваМероприятие состоится в большом концертном зале имени Салиха Сайдашева
Изменить размер текста:

В среду, 29 мая, в Казани состоится концерт-закрытие юбилейного – тридцатого - сезона камерного оркестра La Primavera. На сцену большого концертного зала имени Салиха Сайдашева вместе с казанскими музыкантами в этот день выйдет интернациональная джаз-группа Authentic Light Orchestra.

Известно, что проект существует с 2009 года, в нем принимают участие артисты из Швейцарии, Армении и России. ALO – победитель премии «Russian World Music Awards» в номинации «Лучший этнический проект России». Коллектив много гастролирует, принимает участие в фестивалях, презентует саундтреки к фильмам, играет на лучших площадках мира и записывает музыку.

За дирижерским пультом весь вечер будет сам Рустем Абязов. Начало концерта намечено на 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше всего должников-алиментщиков живет в Набережных Челнах: приставы Татарстана составили портреты неплательщиков
Трех татарстанцев будут судить за производство и продажу суррогатного бензина
Экс-глава Исполкома Чистополя за вымогательство взятки приговорен к колонии
Набережная казанского озера Нижний Кабан получила награду от Американской ассоциации планирования
Татарстанку заподозрили в убийстве сына после того, как они вместо отметили его день рожденья
В Чувашии за 35,8 миллиона рублей продадут бывшее здание дневного стационара в Чебоксарах
Жителя Чувашии, который ножом обезобразил лицо брата, приговорили к колонии
Президент Татарстана заснял на видео процесс открытия завода по выпуску каркасов кабин для КАМАЗа
Жителя Чебоксар будут судить за смертельное удушение жены
Казань стала лидером в России по росту цен на загородные дома
В Альметьевске упавшее дерево придавило трех детей
В пригороде Казани после операции скончалась беременная лосиха, которую нашли в роще со сломанной ногой
В Марий Эл временно закроют участок Казанского тракта
Соцсети: в Набережных Челнах в ДТП разбились три пьяных подростка
«Я остаюсь»: Данис Зарипов продолжить играть за казанский «Ак Барс»
В Чебоксарах произошла авария с участием мотоцикла и иномарки
В чувашской деревне Чердаки у бабушки из-за внука загорелся чердак
У стен Казанского Кремля установят объемные цветочные талисманы WorldSkills Kazan 2019
Жителя Марий Эл будут судить за попытку поджога кафе с людьми
В Чувашии коллекторов оштрафовали на 250 тысяч рублей за звонки должнице и угрозы ее близким
В Татарстане праздник «Каравон-2019» посетили более 20 тысяч гостей
"Она сказала да": Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет сделал предложение своей девушке
В Ульяновской области 6-летняя девочка уронила двухмесячного ребенка, младенец погиб