СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-27T16:04:26+03:00

Школьников с места происшествия увезли в больницу на «скорой» [видео]

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В этот понедельник, 27 мая, в Альметьевске на улице Белоглазова упавшее дерево придавило трех детей. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадали один мальчик и две девочки в возрасте девяти лет. Они шли в составе большой группы ребят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711247" frameborder="0"></iframe> В Альметьевске упавшее дерево придавило трех детей.соцсети

Школьников с места происшествия с различными травмами в больницу увезли на «скорой».

Судя по сделанному очевидцами фото, ствол березы переломился около основания. По данному факту начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, дерево упало в результате сильного порыва ветра. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU