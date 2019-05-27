В Альметьевске упавшее дерево придавило трех детей
В этот понедельник, 27 мая, в Альметьевске на улице Белоглазова упавшее дерево придавило трех детей. Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадали один мальчик и две девочки в возрасте девяти лет. Они шли в составе большой группы ребят.
В Альметьевске упавшее дерево придавило трех детей.соцсети
Школьников с места происшествия с различными травмами в больницу увезли на «скорой».
Судя по сделанному очевидцами фото, ствол березы переломился около основания. По данному факту начата доследственная проверка.
- По предварительным данным, дерево упало в результате сильного порыва ветра. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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