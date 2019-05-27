2019-05-27T16:07:59+03:00
Общество

Казань стала лидером в России по росту цен на загородные дома

С начала года стоимость такой недвижимости в городе в среднем увеличилась на 5,9%
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казань стала лидером в России по росту цен на загородные дома. Так, в первом квартале 2019 года стоимость подобной недвижимости в городе в среднем увеличилась на 5,9% и сейчас составляет порядка 35,5 тысяч рублей за один квадратный метр. Такие цифры приводит портал Domofond.ru.

Отмечается, что в Казани больше других подорожали дома площадью от 150 250 «квадратов» - на 7,6% и дома площадью более 250 «квадратов» - на 6,8%.

На 4,1% подорожали дома площадью от 75 до 150 «квадратов», на 5% - дома площадью менее 75 «квадратов». Небольшие дома подорожали более умеренно: от 75 до 150 квадратных метров на 4,1%, меньше 75 квадратных метров - на 5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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