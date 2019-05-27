В пригороде Казани после операции скончалась беременная лосиха, которую нашли в роще со сломанной ногой

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-27T15:26:42+03:00

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Стала известна судьба лосихи, которая долгое время лежала в роще поселка Дербышки со сломанной ногой. Травму она получила в результате ДТП. Накануне животному попытались сделать операцию, но травмы внутренних органов оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает «Казанский репортер».

В субботу, 25 мая, лосиху вывезли из части леса, где была сосредоточена вся работа волонтеров. А в воскресенье, 26 мая, неравнодушным казанцам даже удалось найти хирурга. Однако животное скончалось – травмы лосихи были слишком серьезными, а время на их излечение упущено.

Ранее ветеринары из казанской ветакадемии диагностировали у животного сепсис. Они также отметили, что на момент аварии лосиха была беременна. Однако ее детеныш погиб сразу после столкновения с автомобилем.

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ИСТОЧНИК KP.RU