«Я остаюсь»: Данис Зарипов продолжить играть за казанский «Ак Барс»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-27T14:47:04+03:00

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После окончания сезона главным вопросом среди болельщиков казанского «Ак Барса» был, останется ли в команде Данис Зарипов. Шло время, кто-то покидал клуб, кто-то приходил, а о Зарипове вестей не было. Все изменилось 27 мая. Руководство «Ак Барса» официально объявило, что Данис будет выступать за казанскую команду до конца следующего сезона.

О подписании контракта решили сообщить при помощи видео. На нем Зарипов сидит за компьютером, попивая чай. и просто говорит два слова: «Я остаюсь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711225" frameborder="0"></iframe> Данис Зарипов продолжить играть за казанский «Ак Барс».

- Очень рад, что Татарстан и «Ак Барс» в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать всё возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята ещё не выигрывали в своей карьере и «горят» идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь – тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть Кубок в Казань, - заявил Зарипов.

В прошлом сезоне Зарипов провёл за «Ак Барс» 51 матч, в которых забил 9 голов и сделал 25 передач. Всего за долгие годы выступления в Казани на счету форварда 144 гола и 175 передач в 382 матчах за клуб. С «Ак Барсом» Зарипов три раза завоевывал Кубок Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU