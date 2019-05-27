В Марий Эл временно закроют участок Казанского тракта
Ограничение будет действовать с 20.30 27 мая до 01.00 28 мая
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что вечером в понедельник, 27 мая, в Марий Эл будет закрыта часть Казанского тракта. Речь идет о дороге «Йошкар-Ола-Зеленодольск» с 8 по 40 километр, сообщает ГИБДД республики.
Трасса будет перекрыта с 20.30 27 мая до 01.00 28 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU