В Марий Эл временно закроют участок Казанского тракта

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-27T15:12:18+03:00

Ограничение будет действовать с 20.30 27 мая до 01.00 28 мая

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Стало известно, что вечером в понедельник, 27 мая, в Марий Эл будет закрыта часть Казанского тракта. Речь идет о дороге «Йошкар-Ола-Зеленодольск» с 8 по 40 километр, сообщает ГИБДД республики.

Трасса будет перекрыта с 20.30 27 мая до 01.00 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU