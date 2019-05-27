2019-05-27T20:31:30+03:00
Общество

В Марий Эл женщина засунула в себя сотовый телефон, чтобы пронести его в колонию

Но на входе ее выдало неестественное поведение
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №6 в Марий Эл изъяли мобильный телефон у женщины, которая хотела передать его своему знакомому во время свидания. Полный досмотр посетительницы был проведен из-за ее неестественного поведения.

- Был обнаружен запрещенный предмет, спрятанный, выражаясь протокольным языком, «в естественной полости тела». Впрочем, присутствие здесь сотового телефона выглядело не слишком естественным для данной ситуации (как, впрочем, и любой другой), - сообщает пресс-служба УФСИН Марий Эл.

Женщину теперь ждет административный штраф от 3 000 до 5 000 рублей – на усмотрение мирового судьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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