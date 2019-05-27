Соцсети: в Набережных Челнах в ДТП разбились три пьяных подростка
В Набережных Челнах на проспекте Сююмбике около торгового центра автомобиль «ВАЗ-2109» вылетел с дороги и на скорости врезался в кирпичную постройку. Перед машины оказался полностью смят.
В Набережных Челнах в ДТП разбились три подростка.соцсети
Как утверждают очевидцы в соцсетях, авария произошла накануне около 4.00, в машине находились три пьяных подростка – два парня и одна девушка. Все они получили серьезные травмы. Один из них на месте утверждал, что в автомобиле их было четверо – водитель после аварии сбежал.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»