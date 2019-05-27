2019-05-27T14:57:01+03:00
Происшествия

Соцсети: в Набережных Челнах в ДТП разбились три пьяных подростка

Сообщается, что их машина слетела с дороги и врезалась в кирпичную постройку [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Набережных Челнах на проспекте Сююмбике около торгового центра автомобиль «ВАЗ-2109» вылетел с дороги и на скорости врезался в кирпичную постройку. Перед машины оказался полностью смят.

В Набережных Челнах в ДТП разбились три подростка.соцсети

Как утверждают очевидцы в соцсетях, авария произошла накануне около 4.00, в машине находились три пьяных подростка – два парня и одна девушка. Все они получили серьезные травмы. Один из них на месте утверждал, что в автомобиле их было четверо – водитель после аварии сбежал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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