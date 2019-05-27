Соцсети: в Набережных Челнах в ДТП разбились три пьяных подростка

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-27T14:57:01+03:00

Сообщается, что их машина слетела с дороги и врезалась в кирпичную постройку [видео]

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах на проспекте Сююмбике около торгового центра автомобиль «ВАЗ-2109» вылетел с дороги и на скорости врезался в кирпичную постройку. Перед машины оказался полностью смят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711224" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах в ДТП разбились три подростка.соцсети

Как утверждают очевидцы в соцсетях, авария произошла накануне около 4.00, в машине находились три пьяных подростка – два парня и одна девушка. Все они получили серьезные травмы. Один из них на месте утверждал, что в автомобиле их было четверо – водитель после аварии сбежал.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU