2019-05-27T14:18:52+03:00
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У стен Казанского Кремля установят объемные цветочные талисманы WorldSkills Kazan 2019

Композиции «Алмаз» и «Алтын» сделают объемными
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани руководитель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев, в скором времени на территории столицы Татарстана установят талисманы WorldSkills Kazan 2019, сделанные из цветов.

Так, в частности объемные композиции «Алмаз» и «Алтын» появятся на площади Тысячелетия, то есть прямо под стенами Казанского Кремля.

Также на въезде в город по Оренбургскому тракту и в районе стадиона «Казань Арена» гостей будут встречать цветочные надписи, посвященные теме WorldSkills.

Помимо этого, в столице Татарстана намерены поставить еще с десяток новых объемных цветочных конструкций. Ими приукрасят горизонтальные цветники. Это, например, композиции «Мир в твоих руках» напротив речного вокзала, «Сердца» в Деревне Универсиады, «Лебеди» на улице Павлюхина, цветочные арки и шары на улице Ершова. Вместе с этим в Казани хотят оживить цветами 13 уже существующих объемных фигур.

- Планируется провести озеленение улиц Айдинова и Татарстан с высадкой плодовых деревьев, декоративных кустарников, устройством цветников из однолетних растений, - также сообщил Куляжев.

По его словам, в этом году в планах высадить около 10 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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