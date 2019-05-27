В чувашской деревне Чердаки у бабушки из-за внука загорелся чердак
В воскресенье, 26 мая, в деревне Чердаки Аликовского района Чувашии вспыхнул дом 66-летней местной жительницы. Возгорание началось примерно в 13.00.
На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось сбить пламя до того, как оно перекинулось с чердака на другие помещения дома.
- По предварительной версии, причина произошедшего - детская шалость, - сообщают в МЧС Чувашии. - Внук хозяйки вместе с другом забрались на чердак и подпалили там опилки, которые покрывали пол.
К счастью, в результате пожара ни дети, ни бабушка не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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