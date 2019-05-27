Жителя Марий Эл будут судить за попытку поджога кафе с людьми

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-27T13:15:38+03:00

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Жителя Козьмодемьянска обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 20 февраля текущего года мужчина зашел в местный кафе-бар «Лагуна». При этом он пришел со своим. «Своим» оказался заранее купленный им бензин.

Обвиняемый разлил его в помещении и попытался поджечь, когда там находились другие посетители. Вот только у него ничего не получалось. После ряда неудачных попыток его задержали очевидцы. Тем не менее мужчине удалось вырваться и сбежать. Тем не менее полицейские его вскоре вычислили.

- Расследование завершено и материалы уголовного дела были направлены в суд, - сообщили в прокуратуре Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU