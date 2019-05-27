"Она сказала да": Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет сделал предложение своей девушке

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-27T12:15:58+03:00

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Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет решил покончить с холостяцкой жизнью. Он решил сделать своей девушке предложение. Видео самого процесса. где Нгапет опустился на одно колено и протянул девушке кольцо он опубликовал в своем инстаграме. Подпись к видео оказалась короткой, но говорящей о многом - "Она сказала да".

Напомним, что Нгапет перебрался в "Зенит" прошлой весной. В нынешнем сезоне он был одним из лидеров команды. В составе "Зенита" Нгапет выиграл кубок и суперкубок России, а также серебряные награды чемпионата страны и Лиги Чемпионов.

earvinngapeth Волейболист "Зенита" сделал предложение своей девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU