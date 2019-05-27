"Она сказала да": Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет сделал предложение своей девушке
Предложение руки и сердца он опубликовал в своем инстаграме [Видео]
Фото: личная страница героя публикации в инстаграме.
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Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет решил покончить с холостяцкой жизнью. Он решил сделать своей девушке предложение. Видео самого процесса. где Нгапет опустился на одно колено и протянул девушке кольцо он опубликовал в своем инстаграме. Подпись к видео оказалась короткой, но говорящей о многом - "Она сказала да".
Напомним, что Нгапет перебрался в "Зенит" прошлой весной. В нынешнем сезоне он был одним из лидеров команды. В составе "Зенита" Нгапет выиграл кубок и суперкубок России, а также серебряные награды чемпионата страны и Лиги Чемпионов.
Волейболист "Зенита" сделал предложение своей девушке.
ИСТОЧНИК KP.RU