2019-05-27T11:51:58+03:00
Происшествия

В Ульяновской области 6-летняя девочка уронила двухмесячного ребенка, младенец погиб

Спасти новорожденного ребенка пытались в трех больницах, но помочь не смогли
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Олег ЗОЛОТО.Фото: Олег ЗОЛОТО.
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В одной из больниц Ульяновска умер 2-месячный ребенок. По данным издания gazeta-dimitrovgrad, в столицу области младенца доставили из Димитровграда. Инцидент произошел еще в апреле. Тогда, по предварительным данным, новорожденного ребенка взяла на руки его шестилетняя сестра. Девочка уронила младенца, но родителям об этом не сказала.

Родители пытались всеми возможными способами спасти новорожденную девочку от смерти. Им пытались помочь в трех больницах, но спасти младенца так и не смогли. По данному факту уже возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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