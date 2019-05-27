В Чувашии коллекторов оштрафовали на 250 тысяч рублей за звонки должнице и угрозы ее близким
26-летней жительнице Алатыря после истечения срока для возврата микрозайма стали настойчиво звонить коллекторы. Однако они не просто напоминали девушке о долге, но и оскорбляли ее, а также угрожали ей и ее близким. В связи с этим, должнице прошлось обратиться за помощью в службу судебных приставов.
Суд признал вину коллекторов. И с учетом того, что их агентство уже неоднократно привлекалось к административной ответственности, суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Данное решение пока не вступило в законную силу. Сообщает УФССП Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU