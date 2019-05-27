В Казани на трассе М-7 водитель фуры спровоцировал ДТП с пятью машинами: погиб 3-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-27T11:33:55+03:00

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Накануне на участке трассы М-7 произошла массовая авария. На перекрестке у казанского поселка Новониколаевка столкнулись фура и пять легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель большегруза заснул за рулем. В результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончался 3-летний ребенок, еще три человека пострадали.

Фото: ГИБДД Казани

Очевидцы аварии в соцсетях утверждают, что грузовик сначала врезался в стоящий автомобиль «Chevrolet Cruze». От удара иномарку выкинуло на другую легковушку – «Лада Приора». Та в свою очередь столкнулась по инерции с автомобилем «Nissan Almera». Который оказался на встречке, где зацепил «Volkswagen Polo» и «Газель».

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ИСТОЧНИК KP.RU