В казанском комплексе «Дубай» горел гостевой дом

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-27T11:05:18+03:00

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В понедельник, 27 мая, в 6.00 по системе «112» поступило сообщение – в казанском комплексе «Дубай» горит гостевой дом.

На место происшествия выехали пожарные. По прибытию они установили, что огонь возник в деревянном бревенчатом одноэтажном строении размерами 8х10 метров. Пожар быстро потушили.

- Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал, причина произошедшего устанавливается, идет разбор и проливка горевшей конструкции, - сообщили в МЧС Татарстана.

Также было установлено, что гостевой дом был выкуплен частником и не является объектом комплекса «Дубай».

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ИСТОЧНИК KP.RU