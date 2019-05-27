В Татарстане праздник «Каравон-2019» посетили более 20 тысяч гостей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-27T12:32:34+03:00

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25 мая в селе Русское Никольское Лаишевского района прошел всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон-2019». В этом году, чтобы выступить на празднике, приехали более 140 коллективов и ансамблей из 41 района Татарстана и 6 регионов России. Они выступили перед более 20 тысячами зрителей.

Во время «Каравона-2019» работала традиционная Никольская ярмарка с уникальными изделиями народного промысла. А на площади появился настоящий кукольный театр Петрушки с уличными музыкантами, мастерские, в том числе, по гончарному и токарному делу.

Также здесь можно была поучаствовать и в частушечном баттле и помериться силой.

СПРАВКА

Каравон – большой хоровод, который символизирует наступление весны и благополучия. Данной традиции уже более 400 лет. И более 25 лет этот праздник проводится в Татарстане в виде одноименного фестиваля. Последний в итоге стал культурным брендом и визитной карточкой республики.

ИСТОЧНИК KP.RU