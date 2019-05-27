2019-05-27T10:44:03+03:00
Общество

В Казани на обустройство парков и скверов в 2019 году готовы потратить почти 1,5 миллиарда рублей

В список вошли восемь общественных пространств
Олег ЛУГОВОЙ
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Более миллиарда выделит бюджет Татарстана, а 458 миллионов рублей поступит из федеральной казны.Более миллиарда выделит бюджет Татарстана, а 458 миллионов рублей поступит из федеральной казны.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 27 мая, на традиционном совещании в мэрии Казани руководитель комитета внешнего благоустройства города Игорь Кляжев сообщил, что в 2019 году на парки и скверы потратят 1 миллиард 488 миллионов рублей. Речь идет о работах по благоустройству общественных пространств.

Из указанной суммы чуть более миллиарда выделит бюджет Татарстана, а 458 миллионов рублей поступит из федеральной казны.

В список объектов на этот года вошли восемь пространств. И если в половине из них благоустройство началось еще в 2018-ом, то в других к масштабным работам приступят впервые.

Это, в частности, озеро Комсомольское, что в Дербышках, входная группа лесопарка «Дубрава» (улица Дубравная) и территория вокруг озера Лебяжье.

Кроме того, восстановят памятник Серго Орджоникидзе в Соцгороде, продолжат работы по обустройству набережной озера Кабана - от фитнес-центра до улицы Марджани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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