В Татарстане спасатели вытащили из болота едва не утонувшую там пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-27T10:25:15+03:00

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Накануне вечером в 17.28 сотрудники ЗПСО№2 получили сообщение от местного жителя о том, что в Зеленодольском районе в районе поселка ж/д разъезда Ходяшева в болоте тонет его 65-летняя мать. По словам мужчины, она из-за всех сил держится за кочку. При этом, правда, он не смог сообщить точного места где все происходит.

Дежурная смена спасателей произвела разведку в районе поселка и нашла пенсионерку в сильно заболоченной низине. Ее вытащили и доставили на берег, где передали в руки медиков «скорой помощи». Сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU