С 1 июня в казанских автобусах можно будет платить за проезд банковской картой
Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани руководитель городского комитете по транспорту Айдар Абдулхаков, с 1 июня во всех автобусах столицы Татарстана за проезд можно будет заплатить банковской картой. Одна поездка обойдется при этом в 27 рублей.
Напомним, до этого картами с функцией pay pass в Казани можно было расплатиться лишь в трамваях, троллейбусах и метро.
По словам Абдулхакова, перевозчики уже обучили кондукторов автобусов работать с новыми для них контрольно-кассовыми аппаратами.
Пока такой способ оплаты в казанских «краснобусах» вводится в тестовом режиме, который продлится месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU